Miguel Albuquerque constituído arguido

O presidente do governo regional da Madeira, Miguel Albuquerque, foi esta quarta-feira constituído arguido na sequência das buscas realizadas esta quarta-feira. A informação foi confirmada à agência Lusa por fonte ligada ao processo.

Três pessoas foram detidas esta quarta-feira por suspeitas de corrupção ativa e passiva, participação económica em negócio, prevaricação, abuso de poder e tráfico de influências, tendo sido executadas 130 buscas nas regiões autónomas e no continente, anunciou a Polícia Judiciária.

Os detidos são o presidente da Câmara do Funchal, Pedro Calado, o presidente do Conselho de Administração do Grupo AFA, Avelino Farinha, e outro funcionário da empresa.

Em comunicado, o Ministério Público afirma que existem suspeitas de que membros do Governo e autarcas do Funchal tenham "favorecido indevidamente algumas sociedades/grupos em detrimento de outras". Os investimentos envolvem "centenas de milhões de euros" distribuídos por "várias dezenas de adjudicações em concursos públicos" da Região Autónoma da Madeira (RAM), realizadas desde 2015.