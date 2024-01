Marcelo após buscas na Madeira: A Justiça "não tem calendários"

A Justiça e as investigações não têm calendários, afirmou esta quarta-feira o Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa tinha sido questionado sobre as buscas na Madeira.

O chefe de Estado não comentou o caso em concreto, que envolve o presidente do governo regional e o autarca do Funchal, mas encara as investigações com naturalidade.

“A justiça deve exercer a sua função e missão, que é constitucional, deve investigar, a investigação surge quando surge, não tem calendários que tenham a ver com a política, e economia ou outra realidade social. Portanto, deve desenvolver-se como uma atividade natural”, declarou Marcelo Rebelo de Sousa, aos jornalistas, à margem de um evento em Lisboa.

O presidente do governo regional da Madeira e conselheiro de Estado é um dos visados na investigação conhecida esta quarta-feira. O Presidente da República diz que ainda não falou com Miguel Albuquerque.