Confiança em Miguel Albuquerque "ficou irremediavelmente comprometida"

A confiança no presidente do governo regional da Madeira e no autarca do Funchal, visados numa operação anti-corrupção, "ficou irremediavelmente comprometida", defende o líder do PS-Madeira.

Em declarações aos jornalistas, Paulo Cafôfo pede ao presidente do governo regional, o social-democrata Miguel Albuquerque, que seja coerente e avalie se tem condições para continuar no cargo.

"Os madeirenses merecem que Miguel Albuquerque seja coerente, sério e transparente para com aqueles que o elegeram e se questione se é possível continuar a governar nestas circunstâncias", declarou o líder socialista.

Paulo Cafôfo não pede a demissão de Miguel Albuquerque, mas diz que o governante "deve ser coerente com posições que teve no passado, por exemplo, com o primeiro-ministro".

"Deve fazer avaliação e tirar consequências deste processo e pergunto se acha que mantém condições para continuar a exercer o cargo”, sublinha.

Paulo Cafôfo desafia Miguel Albuquerque a requerer o levantamento da imunidade que tem como conselheiro de Estado, "para que sejam criadas as condições que levem ao total apuramento da verdade".

"Esta investigação diz-nos que algo de muito grave se passa na Madeira e o que se está a passar na região não é de hoje, vem muito de trás e o PS tem sido o principal denunciante do ponto de vista política de uma situação que grassa na nossa região", declarou.