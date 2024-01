Aliança Democrática apresenta programa económico

A Aliança Democrática (AD) apresenta, esta quarta-feira, o seu programa económico, devendo ser indicados os custos de propostas já anunciadas como a descida do IRS, em especial para os jovens e a classe média, e do IRC até 15% no final da legislatura.

O programa será apresentado pelo presidente do PSD, Luís Montenegro, no Centro de Congressos de Lisboa, e contará com a presença dos economistas que contribuíram para o documento da coligação que junta PSD, CDS-PP e PPM às eleições legislativas de março.

Há uma semana, os presidentes do PSD e do CDS-PP, Luís Montenegro e Nuno Melo, reuniram-se com 17 economistas convidados, entre os quais os ex-ministros do PSD Manuela Ferreira Leite, Maria Luís Albuquerque, Braga de Macedo e Miguel Cadilhe e outros como Abel Mateus, António Nogueira Leite, João César das Neves, João Moreira Rato ou Ricardo Reis.