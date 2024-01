Albuquerque: "Não me vou demitir"

"Não me vou demitir." A garantia foi deixada por Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira (PSD), e um dos visados na investigação da PJ que esta quarta-feira levou a cabo mais de 100 buscas em todo o país. “Nunca na vida tive um caso de corrupção e nunca vou ter. A mim ninguém me compra”, afirmou em declarações aos jornalistas, sublinhando estar de "consciência tranquila".



Minutos depois, foi Luís Montenegro quem falou. Para o líder do PSD, "do ponto de vista político nada mudou", escusando-se a dizer se Albuquerque devia demitir-se. No entanto, sublinhou que "ninguém está acima da lei" e que a justiça deve ser célere.

“Não estou a desvalorizar nem estou a desresponsabilizar”, ressalvou o líder social-democrata, admitindo que “há esclarecimento que têm de ser dados” às autoridades sobre o caso.

“Uma situação de inquérito não diminui os direitos de ninguém”



Miguel Albuquerque não quis clarificar se já foi constituído arguido, mas deixou a garantia de que se o for não se demitirá.

“Uma situação de inquérito não diminui os direitos de ninguém”, afirmou o dirigente madeirense, realçando ter o direito de "não ser suspeito eternamente".

O líder madeirense deixou também indicações relativamente aos negócios que estão a ser investigados. Trata-se da abertura de concurso para o transportes urbanos e interurbanos da região, o licenciamento da Praia formosa e a construção do teleférico do Curral das Freiras. Albuquerque negou que a venda da Quinta do Barco esteja incluída na operação.



Albuquerque assegurou que está a colaborar com a investigação. “O governo regional e eu próprio estamos a colaborar de forma ativa e consistente para fornecer todos os elementos necessários”, afirmou.

A operação lançada esta quarta-feira pelo Ministério Público por suspeitas de corrupção e tráfico de influência já levou à detenção de três pessoas, entre elas o autarca do Funchal, Pedro Calado.