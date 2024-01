​AD promete pôr a economia a crescer 3,4% em quatro anos

A ambição da AD, a coligação do PSD e do CDS para as legislativas, é pôr a economia portuguesa a crescer 3,4% nos próximos quatro anos. Isso mesmo explicou Luís Montenegro, líder do PSD, durante a apresentação do programa económico da coligação, nesta quarta-feira. No cenário macroeconómico apresentado para a legislatura, os partidos da Aliança Democrática querem ainda baixar o desemprego, criar mais postos de trabalho e atingir o máximo de produção económica possível.



Otimista, a AD ultrapassa os cenários já conhecidos, inclusive as estimativas do governo até 2027. Enquanto Fernando Medina antevê que a economia cresça 1,8% dentro de três anos, a coligação de direita já aponta para 3%. No final do mandato, em 2028, dizem que Portugal estará a crescer 3,4%.

Neste cenário, o crescimento é sustentado pelo consumo das famílias e pelo investimento das empresas, que deverão aumentar anualmente, de 1,8 pontos percentuais este ano, até aos 3,1 em 2028.

Já as exportações terão um impacto marginal no PIB, apesar de se esperar um aumento progressivo. No entanto, este será acompanhado pela subida também das compras ao exterior.

No mercado de trabalho, Luís Montenegro e Nuno Melo apresentam uma redução da taxa de desemprego para uns históricos 5% em 2028, enquanto o emprego deverá subir de 0,3% para 1,4%, nos próximos quatro anos.

A AD quer ainda eliminar a diferença entre o produto potencial e o que é realmente produzido e diz que nem precisa de quatro anos para o fazer, a partir de 2027 elimina o chamado hiato do produto da economia nacional.

As metas da AD

Com o objetivo de colocar Portugal no pelotão da frente, a AD não se limita aos próximos quatro anos, que quer fechar com a economia a crescer “próximo de 3,5%”, pretende ainda fechar a legislatura seguinte nos 4%.

Para isso, promete mexer nos salários: o salário mínimo deverá aumentar para 1.000 euros até 2028 e o médio para 1750 euros, até ao final da década. Já o desemprego estrutural, segundo o cenário apresentado, deverá cair até 5% em quatro anos.

Sem perder de vista o equilíbrio orçamental, a AD garante a redução gradual da carga fiscal em 1,5 pontos percentuais, ou seja, os 38,2% em 2024 deverão descer para 36,7%, no espaço de quatro anos.

O programa económico agora apresentado não fala em “contas certas”, mas promete “saldos positivos”, através da contenção da despesa total para 40%, no final da década. A dívida pública deverá cair para menos de 90%, em 2028.

Reforma fiscal: menos impostos sobre famílias e investimento

A AD garante que esta é uma prioridade e promete aliviar a carga fiscal, desde logo com reduções no IRS “para todos”, mas “especialmente para a classe média”, através das taxas.



As descidas fiscais prometem abranger “o trabalho, pensões e poupanças”:



Redução do IRS até ao 8º escalão;

Isenção de contribuições e impostos sobre prémios de desempenho;

IRS jovem até aos 35 anos, com redução de dois terços das taxas e uma taxa máxima de 15%;

Obrigatória a atualização dos escalões e tabelas de IRS à inflação e produtividade;

Rever a progressividade do IRS com a criação de um imposto negativo, para beneficiar as famílias de menores rendimentos – Suplemento Remunerativo Solidário;

Criação de contas-poupança com isenção fiscal. O reinvestimento dos proveitos, por exemplo, na amortização de créditos à habitação, também não pagam impostos.

Também há descidas ficais para as empresas:

Redução das taxas de IRC: 2 pontos percentuais por ano, até aos 15% no final da legislatura.

Incentivos ao reinvestimento e ganhos de escala (revisão da reorganização das sociedades e dos limites ao reporte de prejuízos, regime de IVA para grupos de sociedades e eliminação de medidas que travam o investimento);

Revisão do regime geral das taxas, o que passa pela simplificação do sistema e reforço da justiça tributária.

Novo Suplemento Remunerativo Solidário

É outra das novidades da AD, uma medida para “combater a pobreza entre trabalhadores”.

O Programa Económico diz que “existe em Portugal uma armadilha de pobreza”. É para contrariar esta realidade que estes partidos de direita avançam com este suplemento, que visa substituir “sem perda para ninguém” um conjunto alargado de apoios sociais”.

A cada agregado familiar será atribuído: um valor base; um suplemento por cada euro de rendimento auferido até determinado limite; a partir de determinado valor é atribuída uma taxa de IRS, até que o suplemento deixa de ser atribuído.

Na prática, a AD fala num “subsídio ao trabalho até determinado nível de rendimento”.

Para os mais velhos, é proposto o reforço do Complemento Solidário para Idosos, para combater a pobreza em idades avançadas.