Sondagem. PS segue à frente e AD em segundo com diferença de quatro pontos sobre Chega

A sondagem mais recente coloca o Partido Socialista (PS) na frente nas intenções de voto dos portugueses para as próxias eleições legislativas, com 26,6%. O barómetro de janeiro coloca a Aliança Democrática (AD) em segundo lugar, com uma percentagem de 20,8%. O Chega surge como terceira força política, aproximando-se da coligação, com 16,6% das intenções de voto.

O Bloco de Esquerda (BE) segue-se com 7,4% das intenções de voto. Este valor, reforça a sondagem, representa uma quase duplicação da percentagem dos votos arrecadados pelo partido nas eleições legislativas de 2022 (4,4%). Nos restantes partidos, vê-se um ligeiro crescimento da Iniciativa Liberal, dos 4,9% para 5,4%, enquanto a CDU fica nos 3,9%. Os dois partidos com representação parlamentar com resultados mais baixos são o PAN, com 2,2% e o Livre, com 1,3%.

A Intercampus revela que 14,5% dos inquiridos se manifestaram indecisos em relação à sua intenção de voto nas eleições legislativas. Mas 95% destas pessoas atestam votar a 10 de março. O estudo sublinha, ainda que "quatro em cada dez indecisos ainda não sabem em quem votar".

A sondagem da Intercampus para o Jornal de Negócios, Correio da Manhã e CMTV. As 637 entrevistas que compõem a amostra foram realizadas entre 16 e 20 de janeiro, antes da convenção da Aliança Democrática. A taxa de respota ronda os 63%.