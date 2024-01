Ana Abrunhosa cabeça de lista do PS por Coimbra

A ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, vai ser cabeça de lista do PS por Coimbra nas eleições legislativas de 10 de março, apurou a Renascença.



Nas últimas eleições, Ana Abrunhosa tinha concorrido por Castelo Branco e agora vai avançar por Coimbra.

Quanto a Ana Mendes Godinho, atual ministra do Trabalho, Solidariedade e da Segurança Social, será cabeça de lista pela Guarda.



Numa altura em que vão sendo conhecidos os nomes das listas do PS, ainda é incerto por que distrito vai concorrer o líder parlamentar socialista. Castelo Branco e Leiria são duas hipóteses para Eurico Brilhante Dias, sabe a Renascença.

Por outro lado, não está excluído que Augusto Santos Silva, atual presidente da Assembleia da República, seja cabeça de lista do PS pelo círculo fora da Europa. Fonte socialista diz que “provavelmente” irá no mesmo lugar.

Em Braga, José Luís Carneiro ainda não está garantido como cabeça de lista, apesar de a vontade do próprio ser essa, sendo que o ambiente na distrital é descrito como tenso. Um socialista local diz à Renascença que o mal-estar está instalado e já "há pressões" dentro da federação para o ministro da Administração Interna "não encabeçar a lista".

"Em Lisboa não ficou melhor" desabafa à Renascença um apoiante de Carneiro. A ministra Mariana Vieira da Silva vai ser a cabeça de lista pela capital, mas os carneiristas notam que "de fora, ficaram quadros importantes" como o secretário de Estado da Presidência André Moz Caldas, Pedro Cegonho, Susana Amador ou Romualda Fernandes.

Esta segunda-feira, foi noticiado que o ministro das Finanças, Fernando Medina, é o terceiro na lista de candidatos a deputados do PS pelo círculo de Lisboa, que tem na segunda posição o deputado Marcos Perestrello.

Se o mal-estar "não for resolvido, terá efeitos muito negativos" assume um apoiante de José Luís Carneiro à Renascença, precisamente na véspera da comissão política nacional do PS que irá fechar as listas de candidatos às legislativas de março.

[notícia atualizada às 0h18' - José Luís Carneiro ainda não está garantido em Braga]