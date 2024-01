Álvaro Beleza desistiu de ser candidato do PS por Vila Real. "Seria o último dos paraquedistas"

Álvaro Beleza diz que recuou na decisão de ser cabeça de lista do PS em Vila Real porque “seria o último dos paraquedistas” e quer dar "lugar aos mais novos".

O nome do socialista foi contestado pela distrital local e Álvaro Beleza voltou com a palavra atrás.

Em declarações aos jornalistas à entrada para a reunião da Comissão Política do PS, o médico e presidente da SEDES diz que é preciso dar o lugar aos mais novos.

“Eu defendo causas, somos homens livres de convicções. Uma das reformas que defendo há muitos anos é a reforma do sistema eleitoral, com círculos uninominais, aproximando os eleitos dos eleitores, eleições primárias nos partidos e, portanto, como é evidente, seria o último dos paraquedistas”, declarou Álvaro Beleza.

“Além de que eu acho que é preciso dar lugar aos mais novos e eu tinha dito desde o princípio que não estava disponível para ser deputado, podia contribuir para estar no PS e vou estar, com estar com o secretário-geral na campanha e em todo o lado”, salientou o socialista.

Questionado se está disponível a integrar o Governo, se o PS ganhar as eleições legislativas de 10 de março, Álvaro Beleza deixou a porta aberta.

"É muito difícil para mim dizer que não ao PS, e sempre disse que sim. Estou completamente com o Pedro Nuno Santos e direi que sim, mas para mim era um sacrifício, já tenho uns anos, nos 50 anos do 25 de Abril era uma honra para mim ser deputado. Fiquei muito sensibilizado com o convite do secretário-geral, agora, acho que temos que defender convicções", sublinhou.