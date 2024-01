Santos Silva "foi um excelente presidente da AR", mas voltará a ser? E Belém?

Talvez não por acaso, no congresso do PS deste mês, no seu discurso aos militantes, o presidente da Assembleia da República nunca referiu o nome de Pedro Nuno Santos e exigiu uma “ vitória robusta ”.

Basta recuar semanas para encontrar um exemplo de dissonância: Santos Silva foi apoiante de José Luís Carneiro na disputa interna do PS.

Desde que foi eleito secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos tem falado sempre de Augusto Santos Silva no passado. “Foi um excelente presidente da Assembleia da República”, já disse . E, em jeito de fim de discussão, afirmou que o socialista “deixa uma boa memória.”

O novo líder socialista, no entanto, não parece estar interessado na oferta.

Desde o arranque de janeiro, o ainda presidente da Assembleia da República já se mostrou disponível, em mais do que uma ocasião, para, caso o PS ganhe as eleições legislativas agendadas para 10 de março, continuar como timoneiro do Parlamento.

Augusto Santos Silva é passado para Pedro Nuno Santos. Pelo menos, no verbo.

Sem exagero, agora é esta semana, quando o PS apresentar as listas de candidatos a deputados.

Na realidade, “[a decisão] tem de ser tomada agora: ou Augusto Santos Silva vai nas listas e vai num lugar cimeiro, em Lisboa ou no Porto, ou então não vai. A decisão é agora.”

“Por outro lado, se Pedro Nuno Santos quer verdadeiramente ter e afirmar um PS com uma nova geração, com novo pessoal político, fazer algum corte com aquilo que foi o pessoal político de António Costa, e que até já de Sócrates e Guterres. Se quer fazer algum corte em relação a pessoal político, é importante começar por alguém tão importante como Augusto Santos Silva”, afirma Pedro Silveira.

Se Pedro Nuno Santos “abandonar” Santos Silva pelo caminho, pode acabar a ser “acusado de estar a ostracizar as pessoas que não o apoiaram”.

No entanto, a decisão é mais complicada que isso. “É muito difícil Pedro Nuno Santos cumprir aquilo que disse no último discurso do congresso: 'Este é o nosso tempo, agora temos de virar a página. Obrigado a António Costa, mas agora somos nós.' É muito difícil fazer esse discurso de afirmação pela positiva de um projeto de futuro pensando e continuando a trazer pessoas como Augusto Santos Silva.”

Para Pedro Silveira, politólogo e professor universitário, ambos os socialistas “têm uma carga ideológica muito vincada”, e, por isso mesmo, visões muito diferentes do “papel do PS na social-democracia”.

Na sombra de Costa

Até novembro do ano passado, Santos Silva não afastava a ideia vir a ser candidato a Belém em 2026 – um cenário que entretanto, com a entrada em cena de Pedro Nuno Santos, pode ter ficado um pouco mais difícil.

A responsabilidade pela mudança, porém, não está apenas nos ombros do novo secretário-geral do PS, mas sim em António Costa.

Com a saída (antecipada devido à Operação Influencer), o primeiro-ministro demissionário tornou-se um putativo candidato à Presidência da República e sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa. (Se Costa prefere Bruxelas a Belém, essa é outra questão.)

“O facto de António Costa poder ser candidato a Presidente da República - não é de todo certo -, diminui as possibilidades de Augusto Santos Silva”, assume o politólogo Pedro Silveira à Renascença.

Em todo o caso, explica: “Não me parece que [as hipóteses de Santos Silva] diminuam muito com Pedro Nuno Santos. O PS tem algumas figuras que podem ser candidatos presidenciais, mas não tem assim tantos ao ponto de Pedro Nuno Santos dizer: tenho estes quatro ou cinco tão bons, que prefiro estes a Augusto Santos Silva.”

Inédito

Se o PS ganhar as eleições legislativas e Pedro Nuno Santos indicar (novamente) Augusto Santos Silva para o cargo de presidente da Assembleia da República, essa será uma escolha inédita na democracia portuguesa.

Desde a Assembleia Constituinte, nunca nenhum presidente da Assembleia da República transitou de uma legislatura para a seguinte - em que tivesse ocorrido uma mudança de primeiro-ministro.

“Seria factualmente inédito isso acontecer. Há uma razão para isso muito simples: não é usual que mude um primeiro-ministro, mas o partido continue o mesmo. Essa é a questão fundamental aqui”, nota Pedro Silveira.

Veja-se o histórico do PS: entre 1995 e 2002, enquanto António Guterres foi primeiro-ministro, António Almeida Santos tutelou o Parlamento; de 2005 a 2011, com José Sócrates no comando, Jaime Gama atravessou duas legislaturas; e, mais recentemente, de 2015 a 2022, já com António Costa, Eduardo Ferro Rodrigues seguiu o mesmo caminho.

O que aconteceu na Batalha

O maior embate ideológico entre Pedro Nuno Santos e Augusto Santos Silva, de que há registo, remonta a 2018, durante a dita legislatura da geringonça. Em particular, no congresso do PS na Batalha.

Este encontro dos socialistas ficou marcado pela guinada à esquerda no discurso pelo então Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Pedro Nuno Santos.

Aliás, no ringue da imprensa, o embate começou ainda antes.

No “Público”, Santos Silva defendeu que enterrar a "renovação e modernização" possibilitadas pela terceira via (entendimento ao centro) seria "fatal para a reafirmação de que precisamos". Ao que Pedro Nuno Santos respondeu: o acordo parlamentar que deu origem à geringonça "pode ter salvo o PS" e “o sucesso” desse Governo nada devia “à terceira via".

No encontro na Batalha, Santos Silva ainda tentou limitar a discussão sobre o posicionamento ideológico do partido – posto em causa devido ao acordo que deu origem à geringonça. Mas Pedro Nuno Santos acelerou na via contrária, e acabou mesmo a citar Karl Marx: “De cada um, segundo sua capacidade; a cada um, segundo a sua necessidade.”