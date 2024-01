Fernando Medina vai ser terceiro na lista do PS em Lisboa

Fonte socialista adiantou à agência Lusa que a Comissão Política da Federação da Área Urbana de Lisboa (FAUL) aprovou esta segunda-feira esta lista por unanimidade, que tem na quarta posição a ex-ministra da Saúde Marta Temido, também líder da concelhia do PS/Lisboa, e no quinto lugar o vice-presidente da bancada socialista Pedro Delgado Alves.

A 10.ª posição está ainda em branco, sendo a sua indicação da responsabilidade do líder partido, enquanto o dirigente Pedro Vaz, considerado braço-direito de Pedro Nuno Santos, entra em 11.º. No 12.º lugar está a constitucionalista Isabel Moreira, membro do Secretariado Nacional do PS.

Nos lugares considerados elegíveis estão ainda Ricardo Lima (13.º), Maria Begonha (14.º), André Rijo (15.º), Davide Amado (16.º, presidente da Junta de Freguesia de Alcântara), Rita Madeira (17.º), Pedro Anastácio (18º) e Maria da Luz Rosinha (20.º). O 19.º lugar, tal como o décimo, será preenchido pelo secretário-geral deste partido.

Nesta lista, tal como se esperava, não consta o líder da FAUL do PS e ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, que não quis ser candidato a deputado na próximas eleições, embora seja membro do Secretariado Nacional, o órgão de direção dos socialistas.

Em relação às eleições de 2022, saem da lista do PS pelo círculo de Lisboa, entre outros, o primeiro-ministro, António Costa, Duarte Cordeiro, Graça Fonseca, João Galamba e Susana Amador.

A lista da FAUL (tal como as restantes saídas das federações) terá a sua versão definitiva aprovada na terça-feira, em reunião da Comissão Política Nacional do PS.