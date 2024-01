Paulo Portas. AD tem que "dar garantias a quem tenha receios"

Paulo Portas quer uma Aliança Democrática a "dar garantias a quem tenha receios" perante uma eleição "que ainda não está decidida". No discurso na Convenção por Portugal que a coligação de PSD, CDS-PP e PPM está a realizar este domingo no Estoril, o antigo líder do CDS escolheu avisar contra uma "geringonça 2.0", contra a "amnésia" de Pedro Nuno Santos e contra os populismos da "desordem".

Autor da alcunha "geringonça" para os acordos parlamentares de 2015 entre o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda, o PCP e Os Verdes, o vice-primeiro-ministro de Passos Coelho declarou como principal missão da AD "dar garantias a quem ainda tenha receios" e "substituir o ressentimento pela esperança".

Portas corrigiu o "só o PS pode fazer melhor que o PS" de António Costa, atirando que "só o PS pode fazer pior do que o PS", e criticou o que viu no congresso socialista, no início de janeiro: "Parecem um grupo de marcianos que não viveram neste país e que não estiveram sentados no conselho de ministros nos últimos oito anos e querem apresentar-se como turistas".



"Estamos melhor ou pior do que há dois anos quando o PS recebeu a sua maioria absoluta? Está pior a saúde, a educação, a habitação, a carga fiscal, a segurança, a execução dos fundos e a contingência com que temos de executar o PRR", frisou.



O antigo governante considerou que "o PS deve ir para a oposição", e que "será bom para Portugal e para o próprio PS ter uma cura de oposição". E diz que, se Pedro Nuno Santos vencer as eleições legislativas, o governo resultante seria o "mais radicalizado desde 1976".

"Fica bastante claro o que está em causa: ou a AD ganha, ou que teremos é uma repetição da ‘geringonça’ com um primeiro-ministro inexperiente e com o BE e o PCP sentado no Conselho de Ministros", avisou Paulo Portas, para quem "Portugal deve ter um novo governo, e esse governo deve ser um governo de mudança".

PNS com "tanta amnésia" não é "o mais qualificado" para governar

Com a mira virada para Pedro Nuno Santos, o centrista associou o novo secretário-geral socialista às decisões dos governos socialistas desde 2015. Para isso, repetiu que Pedro Nuno Santos "leu, viu, concordou", destacando os casos da TAP e dos CTT. O problema, acusou, é que "viu, sabe, estava lá".

"O PS quer vender a imagem de Pedro Nuno Santos como o político que decide. Decidir bem é muito mais importante do que decidir mal. Se como ministro revelou tantas vezes impulsividade, o que seria como primeiro-ministro. Um político que revela tanta leviandade e tanta amnésia não é o mais qualificado para chefiar o Governo de Portugal", acusou.

Assim, Paulo Portas sublinhou que é preciso "dar uma oportunidade à mudança e não deixar prevalecer a resignação com o que temos e não é bom", já que "é evidente que Portugal ficou pior comparando com o início da maioria absoluta do PS".

Outra evidência é que, "se olharmos para este princípio da democracia, a única opção racional é um voto de castigo ao PS", atirou, antes de lançar conselhos para a campanha da coligação: "Ponham na agenda quatro discussões: a nossa demografia, a nossa produtividade, a nossa inovação e a nossa poupança".

A última crítica foi para os populismos, sem nomear nenhum partido. O Brexit e a invasão do Capitólio nos EUA foram o aviso de Paulo Portas contra a "desordem" e a "insurreição". "Somos pelas reformas e pela estabilidade", reforçou.

[atualizada às 13h58]