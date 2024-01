Passos Coelho fora da convenção da AD. Paulo Portas é o cabeça de cartaz

“Francamente, eu estou preocupado com a saúde dos portugueses (…) essa não é uma matéria que preocupe os portugueses, saber quem vai ou não vai à Convenção por Portugal” respondeu aos jornalistas Luis Montenegro na sexta-feira depois de um encontro com a Ordem dos Enfermeiros.

É a ausência mais notada da convenção da Aliança Democrática que decorre este domingo ao longo de todo o dia no Estoril. Os dois partidos que consideram que este é um projeto de governo mais do que partidário, contam com o ex vice-primeiro-ministro Paulo Portas, mas não convidaram Pedro Passos Coelho que liderou o último governo do PSD.

Na nota de imprensa, a aliança Democrática diz que vai juntar “um conjunto de personalidades independentes e partidárias com o objetivo principal: mais do que um projeto partidário, este é um projeto de governo”.

Paulo Portas tem lugar de destaque na convenção da Aliança Democrática que se realiza este domingo no Estoril. O antigo líder do CDS e ministro dos governos de Durão Barroso e Passos Coelho vai fechar as intervenções da manhã, Portas fala por volta da uma da tarde. O antigo ministro que tem estado ausente da vida partidária, desde que abandonou a liderança do partido, nos últimos tempos participou em reuniões do CDS, que antecederam a criação da coligação pré-eleitoral.

A convenção que se realiza poucos dias depois do Conselho Nacional do PSD que aprovou as listas a deputados da Aliança Democrática vai contar com vários candidatos, entre eles Eduardo Oliveira e Sousa, ex presidente da Confederação dos agricultores de Portugal, Liliana Reis, professora universitária, Alexandra Homem Cristo, a advogada Rita Júdice e a ex bastonária da ordem dos farmacêuticos Ana Paula Martins.

José Pedro Aguiar Branco, ex-ministro da defesa e da justiça e Ana Gabriela Cabilhas, ex-Presidente da Federação Académica do Porto são dois candidatos a deputados e discursam durante a tarde na convenção da AD no Estoril.

Paulo Carmona, que abandonou recentemente a Iniciativa Liberal e João Marques Almeida, Consultor em Riscos Políticos e Geopolíticos e Assuntos da União Europeia integram também a lista de convidados da Convenção no Estoril.

A Aliança Democrática quer abrir o espaço aos independentes e juntar várias áreas temáticas, por isso são também convidados o escritor e editor Francisco José Viegas, o maestro e compositor Rui Massena, a analista de mercados Catarina Castro e o pedopsiquiatra Pedro Strecht.

A Aliança Democrática foi anunciada quatro dias antes do Natal através em comunicado e apresentada publicamente no passado dia 7 de janeiro numa iniciativa no Porto e que contou com os discursos dos três líderes dos partidos que integram a coligação, para além de Miguel Guimarães, ex bastonário da ordem dos médicos que é cabeça de lista no Porto.