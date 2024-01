Mariana Vieira da Silva é a cabeça de lista do PS em Lisboa

A juntar-se à ministra da Presidência está Alexandra Leitão, que será cabeça de lista por Santarém, no mesmo lugar que ocupou nas legislativas de 2022. O nome da coordenadora do programa eleitoral dos socialistas chegou a ser equacionado para Lisboa , mas acabou por não se concretizar.

Depois de ser colocada na direção de Pedro Nuno Santos, Mariana Vieira da Silva será a cabeça de lista do PS por Lisboa nas eleições legislativas de 10 de março, avançou este domingo o comentador da SIC, Marques Mendes, e confirmou a Renascença junto de fonte socialista.

O líder, Pedro Nuno Santos, será o cabeça de lista socialista por Aveiro, tal como tinha acontecido nas últimas eleições, enquanto José Luís Carneiro mantém a expectativa de voltar a liderar a lista dos candidatos a deputados do PS por Braga, repetindo o distrito por onde concorreu em 2022.

Segundo o comentador, Ana Catarina Mendes, ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, repete o lugar de cabeça de lista do PS em Setúbal.

Quem está de fora é o ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, que anunciou este sábado que vai retirar-se dos cargos públicos para evitar “ambiente tóxicos".

A Comissão Política Nacional do PS reúne-se na terça-feira à noite para aprovar a versão final das listas de candidatos a deputados pelo partido nas eleições legislativas antecipadas de 10 de março. Esta segunda-feira reúne-se a Comissão Política da Federação da Área Urbana de Lisboa, para oficializar as listas no círculo eleitoral da capital.