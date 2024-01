Líder do Livre diz que há desigualdade de tratamento na campanha

O porta-voz do Livre, Rui Tavares, denunciou este sábado um desigual tratamento na campanha, indicando que é oferecida uma presença "muitas vezes injustificadamente" à extrema-direita, que "não resolve um único problema do país".

"A verdade é que está a haver uma desigualdade de tratamento nesta campanha. Há quem, já há muitos anos, mesmo quando tinha menos votos do que o Livre, estava o tempo todo a levar um tratamento de favor, que depois leva ainda ao debate de porque é que eles têm tanta presença, se essa presença lhes foi oferecida muitas vezes injustificadamente", sustentou.

À margem da apresentação da lista candidata do partido pelo círculo eleitoral de Coimbra, que decorreu ao final da manhã na Casa Municipal da Cultura, e onde já tinha afirmado que "alguns são levados ao colo", Rui Tavares sublinhou que a escolha do próximo parlamento tem de ser feita "com base nas propostas que estão a fazer caminho no país" e que "já estão a mudar a vida das pessoas".

"Está gente que tem propostas feitas, aprovadas e que estão a mudar a vida das pessoas e está gente que não resolve um único problema do país e que não tem nenhuma proposta a mudar a vida de ninguém. E estou a falar claramente da extrema-direita", alegou.

Aos jornalistas, o líder do Livre acusou a extrema direita de, através do seu discurso, provocar a divisão dos portugueses.

"O que vai conseguir é que todos os nossos problemas fiquem mais difíceis de resolver e alguns ficarão mesmo impossíveis de resolver", acrescentou.