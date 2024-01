Inês de Sousa Real volta a ser cabeça de lista do PAN por Lisboa

A porta-voz e deputada única do PAN, Inês de Sousa Real, vai voltar a ser cabeça de lista por Lisboa nas próximas legislativas, tendo o partido mudado a número 1 pelo Porto que será nestas eleições Anabela Castro.

O anúncio foi feito este sábado num evento em Lisboa, no qual estão a ser apresentados os cabeças de lista do partido às eleições de 10 de março.

Entre as muitas mudanças de cabeças de lista em relação às eleições legislativas de 2022, destaque para a alteração no Porto, cuja candidatura será encabeçada por Anabela Castro (que era a número dois nas últimas legislativas), um lugar que foi ocupado no último escrutínio pela ex-deputada do PAN Bebiana Cunha.

Bebiana Cunha será, segundo o anúncio de Sousa Real, a mandatária da campanha pelo distrito do Porto.