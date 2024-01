Duarte Cordeiro fora das listas do PS. "É uma decisão pessoal"

Uma “opinião pessoal” com o objetivo de fugir ao “ambiente tóxico”. O ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, confirmou este sábado que não vai entrar nas listas do PS nas próximas eleições legislativas de 10 de março e que optou por se retirar de cargos públicos.

Em declarações ao Expresso, o amigo de Pedro Nuno Santos, e que faz parte da direção do Partido Socialista, afirma que "não tem muita paciência para o ambiente tóxico" que se vive, após o seu nome ter sido envolvido na Operação Influencer.

Esta noite, em declarações à RTP, explicou a decisão.

“Entendo que, neste momento, não devo exercer nenhum cargo público. Tenho direito ao meu bom nome. Estamos permanentemente a ser visados em notícias, sem que muitas vezes tenhamos oportunidade de esclarecer”, disse, falando num “desconforto complicado” difícil de esconder.

Esta sexta-feira, a Renascença deu conta de que era incerto o destino que teria Duarte Cordeiro nas listas de candidatos a deputados, com fonte socialista a admitir que o presidente da Federação da Área Urbana de Lisboa do PS poderia não integrar as listas.