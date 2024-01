Bloco de Esquerda quer limite máximo para as rendas e 35 horas de trabalho por semana

Para os pensionistas, Mariana Mortágua anunciou ainda reformas acima do limiar da pobreza e a reposição. Para quem trabalha, o BE quer a fixação das 35 horas semanais no sector privado, mas também uma semana de trabalho de quatro dias “por via de acordos com as empresas ou a pedido do trabalhador”.

Noutras medidas, o Bloco propõe ainda o alargamento dos direitos dos pais e mães e também de cuidadores informais, com a remuneração dos dias de faltas justificadas para assistência à família.

O partido pretende ainda criar uma licença parental de cinco dias por ano, sem justificação de falta, para os pais usufruírem de tempo com os filhos.

A nível de habitação, Mariana Mortágua defendeu um “teto máximo para as rendas”, diferenciado segundo a zona e tipologia, bem como limites ao aumento das rendas tendo em conta o poder de compra - e não apenas a inflação -, que serão aplicados aos contratos existentes e aos novos contratos.

Os bloquistas anunciaram ainda duas medidas polémicas: a proibição da venda de casas a não residentes, com lugar a algumas exceções - portugueses residentes no estrangeiro, estrangeiros residentes em Portugal e imóveis em territórios de baixa densidade - e o fim de benefícios fiscais à especulação para residentes não habituais.

O partido pretende ainda limitar o Alojamento Local e colocar 25% das novas casas construídas disponíveis para habitação acessível.