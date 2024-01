Paulo Portas vai estar na convenção da AD, no próximo domingo, no Estoril, momento que marca um regresso do antigo líder do CDS à vida partidária.

O encontro vai reunir vários cabeças de listas e independentes das listas da coligação PSD/CDS/PPM ao longo de todo o dia. Portas fará a intervenção final da manhã e Luís Montenegro a do encerramento.

Afastado também da vida partidária, José Eduardo Martins, antigo deputado do PSD, será um dos oradores, tal como o escritor Francisco José Viegas, que integrou o Governo de Passos Coelho.

Alexandre Homem Cristo, Eduardo Oliveira e Sousa, Rita Júdice são candidatos independenestes que também irão discursar na convenção da AD