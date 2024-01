Alexandra Leitão é hipótese para cabeça de lista do PS por Lisboa, José Luís Carneiro quer Braga (outra vez)

Este é um fim-de-semana decisivo para fechar as listas de candidatos do PS às eleições legislativas de março, com as federações distritais e o líder do partido a multiplicarem-se em reuniões até à comissão política de terça-feira.

"Ainda está confuso", descreve um dirigente socialista à Renascença, mas Alexandra Leitão é apontada como forte hipótese para encabeçar a lista pelo PS em Lisboa. Nas últimas legislativas a ex-ministra já tinha sido cabeça de lista, mas por Santarém.

A acontecer, Alexandra Leitão ganharia ainda mais protagonismo no novo PS, depois de ser escolhida para coordenar o programa eleitoral do PS e de ser incluída no Secretariado Nacional de Pedro Nuno Santos.

Também relacionado com Lisboa, é, neste momento, incerto o destino que terá Duarte Cordeiro nas listas de candidatos a deputados. Fonte socialista admite que o presidente da Federação da Área Urbana de Lisboa do PS poderá, por vontade própria, nem sequer integrar as listas.

O ministro do Ambiente é um dos homens da confiança máxima de Pedro Nuno Santos, está a ajudar o líder socialista nesta fase, mas estará a pesar na equação o facto de ter sido implicado na operação Influencer e de ter visto a própria casa revistada pelas autoridades.