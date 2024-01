Lítio. PAN "vai fazer tudo para travar concessões"

O PAN continua preocupado com a exploração de lítio e "fará tudo para travar concessões". A garantia foi dada esta quinta-feira por Inês Sousa Real, entrevistada na Renascença, n'As Três da Manhã.

O Bloco de Esquerda trouxe novamente o assunto à baila recentemente por causa da exploração da concessão mineira da serra da Argemela e, perante o sucedido, Inês Sousa Real reiterou que o seu partido "Há muito que contesta a exploração de lítio". "Seja pela questão da ausência da avaliação do impacto ambiental que tenha medidas que, de facto, valorizem a questão do património natural", explica. "Não nos podemos esquecer que, a par do prejuízo que vai haver para as populações, muitos destes projetos põem em causa a destruição de valores naturais, de espaços verdes", relembra, salientando a necessidade de proteger, igualmente, o lobo ibérico, que também pode ser afetado. "Bem sei que, muitas vezes, é uma espécie um pouco estigmatizada no nosso país, mas precisamos do lobo ibérico para termos uma espécie que é icónica, mas também o equilíbrio do ecossistema", reitera.

[Notícia atualizada às 09h50 de 18 de janeiro de 2024]