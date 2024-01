Santos Silva defende que Parlamento deve rever lei da imprensa na próxima legislatura

O presidente da Assembleia da República considerou esta terça-feira que a lei de imprensa deve ser revista com rapidez na próxima legislatura, salientando que está "muito desatualizada" e não contempla a transição digital que se verificou no setor.

"Há pessoas que dizem, na minha opinião com razão, que uma das coisas que a próxima legislatura deve fazer com alguma rapidez é intervir sobre a lei da imprensa", afirmou Augusto Santos Silva num debate com estudantes organizado no âmbito do 5.º Congresso dos Jornalistas, no cinema São Jorge, em Lisboa. .

Santos Silva realçou que a lei de imprensa é de 1999, vai fazer este ano 25 anos, e evidentemente está "muito desatualizada", não contemplando a transição digital que se verificou no setor da comunicação social.

"Basta pensar que há 25 anos, quando ela foi aprovada, não havia organizações de comunicação digital, não havia agregadores de conteúdos, havia relativamente poucos telemóveis, a Internet não estava massificada", referiu.

Pouco depois, em declarações aos jornalistas, Santos Silva indicou que, quando se lê atualmente a lei de imprensa, se verifica que "ela está a pensar nos órgãos de comunicação social convencionais" e não "nos órgãos digitais e nas zonas de cruzamento que existem entre as plataformas digitais de comunicação e os órgãos de comunicação propriamente ditos".