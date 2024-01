O líder do Partido Livre vai estar esta terça-feira nos estúdios da Renascença, onde vai ser entrevistado n'as Três da Manhã.

Rui Tavares vai responder às questões da jornalista Susana Madureira Martins e, depois, vai ser o alvo do "Desculpa, mas vais ter de Perguntar", com a Joana Marques, Inês Lopes Gonçalves e Ana Galvão. Será que está preparado?

Acompanhe em direto a partir das 9h20, em antena e no Youtube da Renascença.

Esta é a primeira de uma série de entrevistas aos líderes partidários com assento parlamentar, a caminhos das eleições legislativas. Esteja atento/a e saiba quando serão feitas as restantes entrevistas, no site da Renascença.