Candidato pela AD, presidente da Câmara de Valpaços suspende funções a 29 de janeiro

No dia a seguir às eleições regressará à câmara municipal, exercendo as funções de presidente de câmara até à data da tomada de posse na Assembleia da República.

O autarca, que cumpre o terceiro e último mandato à frente do município transmontano, explicou hoje à agência Lusa que vai pedir a suspensão das funções na câmara a 29 de janeiro, data limite para a entrega de listas de candidatos a deputados.

O social-democrata Amílcar Almeida, 58 anos, com formação em direito e há 26 anos a desempenhar funções autárquicas, como presidente de junta, vereador e presidente de câmara, aceitou liderar a lista da AD às legislativas pelo círculo eleitoral de Vila Real.

O presidente da Câmara de Valpaços e cabeça-de-lista pela coligação Aliança Democrática (AD) às legislativas pelo distrito de Vila Real vai suspender as funções autárquicas a 29 de janeiro, sendo substituído pelo vice-presidente António de Medeiros.

Nessa altura, segundo Amílcar Almeida, António de Medeiros assumirá as funções de presidente da Câmara de Valpaços.

Para aceitar este novo desafio profissional e político, Amílcar Almeida disse que ponderou três motivos: as questões pessoais e familiares, as condições políticas e o apoio da distrital do PSD e a "situação cómoda" e de estabilidade em que se encontra a Câmara Municipal de Valpaços.

"Não sou homem de baixar os braços e considero que poderei acrescentar valor ao distrito, até pela experiência autárquica que tenho", salientou, lembrando que foi presidente de junta durante oito anos, vereador durante oito anos e é presidente da câmara há 10 anos.

Nas últimas autárquicas, o PSD ganhou as eleições com 7.367 votos (73,84%) e conquistou seis mandatos e o PS obteve 1.359 (13,62%) e conquistou um mandato.

Agora, para o distrito quer uma melhor saúde, educação, agricultura, floresta, ambiente e justiça.

"Tudo o que seja para travar batalhas a favor da região chamem-me porque estarei sempre presente e sendo assim, naturalmente, que tinha que aceitar este desafio", sublinhou.