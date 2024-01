Conselhos Nacionais do PSD e do CDS-PP reúnem-se esta segunda-feira

Os Conselhos Nacionais do PSD e do CDS-PP vão reunir-se esta segunda-feira à noite, mas enquanto os sociais-democratas têm na agenda a aprovação das listas de candidatos a deputados, os democratas-cristãos só incluíram na ordem de trabalhos "os critérios" das mesmas.

Já são conhecidos os primeiros seis cabeças de lista da Aliança Democrática (AD), coligação que juntará PSD, CDS-PP e PPM nas legislativas de 10 de março e o presidente do PSD, Luís Montenegro, vai ser cabeça de lista pelo círculo de Lisboa, enquanto o independente e ex-bastonário da Ordem dos Médicos Miguel Guimarães será o número um pelo Porto.

O vice-presidente social-democrata Miguel Pinto Luz vai encabeçar a lista de deputados da AD por Faro e a antiga dirigente e governante social-democrata Teresa Morais por Setúbal.

O Conselho Nacional do PSD aprovará a designação do candidato do PSD a primeiro-ministro - Luís Montenegro - e a proposta da Comissão Política Nacional (CPN) sobre a lista dos candidatos às legislativas. Num primeiro ponto, está também prevista a aprovação do orçamento do partido para o ano de 2024 e da repartição das receitas pelas várias instâncias.

Já a reunião do órgão máximo entre Congressos do CDS-PP apenas colocou na ordem de trabalhos a "apresentação, discussão e votação dos critérios de listas dos candidatos a deputados às eleições legislativas de 10 de Março, a integrar as listas da Aliança Democrática (AD)", estando ainda por definir se serão aprovados todos os nomes a incluir pelos democratas-cristãos.