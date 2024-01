Assembleia da República fica dissolvida desta segunda-feira

A Assembleia da República ficará, esta segunda-feira, dissolvida depois da publicação do decreto de dissolução, que o Presidente da República terá de assinar, na sequência da demissão do primeiro-ministro, António Costa.

Após a publicação do decreto, que marcará oficialmente a data das eleições legislativas antecipadas -- já anunciadas para 10 de março - passará a funcionar a Comissão Permanente, órgão com menos deputados e com poderes limitados.

Os deputados poderão continuar a fazer perguntas por escrito ao Governo após a dissolução, mas cessarão as audições de ministros em comissões, mantendo-se as iniciativas previstas para comemorar os 50 anos de Abril.

O primeiro-ministro, António Costa, apresentou a demissão em 07 de novembro, no dia em que foi conhecido que era alvo de uma investigação do Ministério Público no Supremo Tribunal de Justiça.

As eleições legislativas realizam-se no dia 10 de março e a campanha eleitoral decorre entre 25 de fevereiro e o dia 08 de março.