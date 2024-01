Aguiar Branco é cabeça de lista em Viana do Castelo, Hugo Soares em Braga

É um regresso à Assembleia da República: José Pedro Aguiar Branco, ministro da defesa de Pedro Passos Coelho, é o cabeça de lista da AD por Viana do Castelo. Aguiar Branco foi deputado entre 2005 e 2010 e chegou a ser líder parlamentar, sucedendo a Paulo Rangel.

O mesmo acontece com Hugo Soares, atual secretário-geral do PSD, e agora cabeça de lista por Braga. Hugo Soares foi líder parlamentar em 2017, com apenas 34 anos. Segundo informação revelada à Renascença por fonte oficial do partido, António Leitão Amaro, vice-presidente do PSD, é a escolha para liderar a lista pelo círculo de Viseu.

Entre os nomes que vão ser votados na noite de segunda-feira no Conselho Nacional, há mais uma novidade. Emídio Sousa é cabeça de lista em Aveiro. Atualmente, o político é presidente da câmara de Santa Mara da Feira e líder da distrital do partido de Aveiro.

Nestas listas, há dois militantes do partido que voltam ao parlamento: José Cesário, cabeça de lista pelo círculo de fora da Europa, e Carlos Gonçalves, pelo círculo da Europa.

O líder do PSD tinha prometido integrar nas listas da Aliança Democrática diversos independentes, mas nos primeiros lugares estão apenas Miguel Guimarães, no Porto, e Eduardo Oliveira e Sousa, antigo presidente da CAP, em Santarém. Engenheiro agrónomo com uma carreira ligada ao movimento associativo agrícola, foi durante 30 anos representante do Estado e diretor executivo da Associação de Regantes do Vale do Sorraia.

Tal como a Renascença noticiou ontem, Luis Montenegro, líder do PSD, é o cabeça de lista da Aliança Democrática pelo círculo de Lisboa, e o ex-bastonário da Ordem dos Médicos Miguel Guimarães é o primeiro nome na lista do Porto. Já Miguel Pinto Luz, vice-presidente do PSD e vice-presidente da Câmara de Cascais, é o escolhido para cabeça de lista pelo círculo de Faro.

Outra surpresa nas listas da AD é a cabeça de lista em Castelo Branco, Liliana Reis, professora universitária de ciência política e relações internacionais na Universidade da Beira Interior, que é ainda deputada municipal no Fundão, eleita pelo PSD.



No distrito de Leiria, Telmo Faria, antigo presidente da câmara de Óbidos e empresário de hotelaria, vai encabeçar a lista da Aliança Democrática.

Nesta lista de oito nomes enviada à Renascença, consta ainda Teresa Morais, que foi secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares no governo de Pedro Passos Coelho e vice-presidente do PSD na liderança de Passos Coelho. Deputada eleita por Leiria e Coimbra, é agora a aposta da AD no círculo de Setúbal. Por último, Rita Júdice, coordenadora do Conselho Estratégico Nacional do partido para a Habitação, é cabeça de lista pelo distrito de Coimbra.

Segundo o site do PSD, Rita Alarcão Júdice tem mais de 25 anos de experiência como advogada do direito imobiliário.

Os Conselhos Nacionais do PSD e do CDS-PP vão reunir-se esta segunda-feira à noite. O PSD têm na agenda a aprovação das listas de candidatos a deputados, o CDS só inclui na ordem de trabalhos “os critérios” das mesmas.