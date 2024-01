Paulo Cafôfo é o cabeça de lista do PS/Madeira às legislativas de 10 de março

O novo líder do PS/Madeira, Paulo Cafôfo, anunciou, este domingo, que será o cabeça de lista pelo círculo regional às eleições legislativas de 10 de março.

"Faço-o porque a Madeira é a causa da minha vida mesmo antes de ter e pensar ter qualquer participação política ou partidária. Faço-o pelo desejo de servir a Madeira e fazer mais e melhor pelos madeirenses e porto-santenses", afirmou Paulo Cafôfo.

O anúncio foi feito durante o discurso de encerramento do XXI Congresso do PS/Madeira, que decorreu no Funchal e contou com a presença do secretário-geral dos socialistas, Pedro Nuno Santos.

Paulo Cafôfo, que é também secretário de Estado das Comunidades, salientou que encabeça a lista do PS/Madeira porque acredita na "força mobilizadora do partido", no seu projeto para a região e "na vontade de mudança" que tem sentido nas ruas e no Congresso.

O socialista considerou que estará "em posição de melhor defender" a autonomia da Madeira e os interesses da região.

"Faço-o por todos os madeirenses e porto-santenses, que merecem que eu dê tudo o que tenho por eles. Sei que posso contar convosco, contem também comigo, porque a Madeira é a nossa causa", realçou.

Num discurso de mais de 20 minutos, Paulo Cafôfo defendeu ainda a importância do aprofundamento da autonomia regional, de forma a aliviar a carga fiscal e a melhorar a saúde, a educação e o funcionamento dos serviços públicos. .

"Não contem, por isso, com o PS/Madeira para amparar os golpes do PSD que, ao longo de quase cinco décadas, tem usado e abusado do seu poder para manipular os termos da autonomia", declarou.

"Não admitimos e denunciamos que o PSD afirme uma coisa na Madeira e defenda o seu contrário na República, como também não permitimos propostas humilhantes para a autonomia, como a substituição do Representante da República por um mandatário da República", acrescentou.

Paulo Cafôfo, que foi presidente da Câmara do Funchal (2013-2019) e conseguiu derrotar a maioria absoluta que o PSD sempre tinha detido no principal município da Madeira, regressa pela segunda vez à liderança do PS regional, tendo sido eleito 02 de dezembro de 2023, em eleições internas sem opositor. .

O PS mantém o estatuto de maior partido da oposição madeirense, mas sinalizou uma pesada quebra na votação nas eleições legislativas de 24 de setembro de 2023, passando de 19 deputados em 2019 (51.207 votos -- 35,76%) para 11 mandatos (28.840 votos - 21,89%), circunstância que motivou a saída do líder regional, Sérgio Gonçalves.

O XXI congresso regional socialista, que reuniu cerca de 500 pessoas no Centro de Congressos da Madeira, entre delegados, militantes e simpatizantes, decorreu no sábado e hoje, no Funchal. .