Esquerda convidada para fecho da Convenção do Chega? André Ventura não tem certeza

André Ventura dá uma no cravo e outra na ferradura. Se por um lado, avança que todos os partidos com assento parlamentar foram convidados para o encerramento da Convenção Nacional do Chega, que decorre em Viana do Castelo, por outro, diz não ter a certeza se a esquerda recebeu o convite.

“Convidamos todos os partidos do arco da democracia”, mas, questionado se o partido endereçou o convite ao BE e ao PCP, Ventura hesitou: “Não tenho a certeza. Penso que todos os partidos foram convidados, mas vou confirmar”.

O impasse marcou a chegada de André Ventura à Convenção do Chega, que termina este domingo no Centro Cultural de Viana do Castelo, onde foi recebido com aplausos pelos militantes.

Em declarações aos jornalistas, o líder do Chega adiantou que, durante o discurso de encerramento do encontro, este domingo, serão anunciadas mais propostas eleitorais. No entanto, não quis explicar as já anunciadas, este sábado, como o corte de impostos e a subida de pensões até ao salário mínimo nacional.