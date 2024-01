Pedro Nuno Santos reconhece erros do Governo e promete humildade

O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, reconheceu este sábado erros de governação nos últimos oito anos de governação socialista, sob a batuta de António Costa.



Na abertura da reunião da Comissão Nacional do PS, que decorre em Coimbra, Pedro Nuno Santos apresentou-se num registo de humildade e assumiu que o PS não fez tudo bem.

Pedro Nuno Santos baseou toda a intervenção de meia hora em duas ideias: empatia e humildade.

O líder socialista falou mesmo em sentir os problemas dos outros e ouvir, e disse que esse é o primeiro passo de uma relação.

Não terá sido inocente o PS marcar esta Comissão Nacional para o mesmo dia da Convenção do Chega, já que Pedro Nuno Santos pediu ao PS que não se aponte o dedo aos que se afastaram do PS e se aproximaram de partidos como o de André Ventura.

Recuperar eleitorado descontente com um PS gasto por oito anos de Governo, é um dos objetivos, mais uma vez com Pedro Nuno Santos a adotar a versão de socialista moderado.

Mais uma vez, o líder socialista não falou de governabilidade ou o que fará se precisar do PCP ou do BE para formar governo após as eleições legislativas de 10 de março.