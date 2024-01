Pedro Nuno Santos chama Mariana Vieira da Silva para a direção do PS

Mariana Vieira da Silva e António Mendonça Mendes integram a lista de Pedro Nuno Santos ao Secretariado Nacional do PS, o núcleo duro do secretário-geral socialista.



A lista proposta pelo novo líder do PS, a que a Renascença teve acesso, tem 15 nomes e vai ser votada este sábado, na reunião da Comissão Nacional, em Coimbra.

Além de Mariana Vieira da Silva e António Mendonça Mendes, nomes próximos de António Costa e de equilíbrio com a tendência de José Luís Carneiro, o próximo Secretariado Nacional do PS inclui a deputada Isabel Moreira e Isilda Gomes, presidente da câmara de Portimão que já fazia parte do “núcleo duro” da direção de António Costa na direção.

Marcos Perestrello, ex-secretário de Estado da Defesa, é outro dos nomes lançados por Pedro Nuno Santos para o Secretariado Nacional.



Também há membros do atual Governo, como Duarte Cordeiro, Marina Gonçalves e Francisco André, e os deputados Alexandra Leitão e e Pedro Delgado Alves.

Estão ainda na equipa da direção de Pedro Nuno Santos a presidente da Câmara da Amadora, Carla Tavares e o ex-secretário de Estado João Paulo Rebelo.



Francisco André, Francisco César, João Torres e Nuno Araújo são outros dos nomes da lista de Pedro Nuno Santos ao Secretariado Nacional.