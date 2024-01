Chega. André Ventura reeleito com 98,9% dos votos

André Ventura foi reeleito este sábado presidente do Chega com 98,9% dos votos na 6.ª Convenção Nacional do partido, que decorre em Viana do Casrelo.

O anúncio foi feito pelo presidente da Mesa da reunião magna, Jorge Galveias, segundo o qual André Ventura, candidato único, teve 98,9% dos votos, tendo sido registados também 1% de votos brancos e 0,1% de votos nulos.

"Temos, portanto, o nosso presidente eleito, doutor André Ventura", afirmou, sem referir o número de votos, apenas as percentagens.

Após o anúncio, os delgados começaram a aplaudir de pé e a gritar "Ventura, Ventura", que entrou na sala pouco tempo depois.

André Ventura foi eleito para um mandato de três anos, que pode ser prolongado, de acordo com os estatutos de 2019 que vigoram no partido.

Na última reunião do órgão máximo do partido, há um ano, reuniu 98,3% dos votos.

A votação decorreu por voto secreto. As urnas foram abertas pelas 15:15 e os delegados votaram durante a tarde. Após uma pausa nos trabalhos para contagem dos votos, os resultados foram anunciados a partir do palco.

Líder do Chega desde a sua oficialização, em 2019, o antigo militante e dirigente do PSD teve sempre vitórias esmagadoras, na casa dos 90%.