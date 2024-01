​Protestos na PSP e GNR. Governo sem “condições para assumir compromissos”

O ministro da Administração Interna José Luís Carneiro assegura que o governo não tem neste momento “condições para assumir compromissos” que possam dar resposta às exigências dos operacionais da PSP e da GNR.



O governante falava aos jornalistas, em Queluz, onde entregar novas viaturas e outro material à GNR. À porta do local estava um grupo de elementos das forças de segurança em protesto.

O ministro não falou com as pessoas em protesto por considerar que “há lugares próprios” para este tipo de diálogo e recordando que, nas vésperas de Natal, a secretária de Estado da Administração Interna recebeu as organizações sindicais.

“Estamos a entrar numa fase de governo de gestão e não temos condições e instrumentos para podermos dar resposta a muitas das questões que estão a ser colocadas”, explicou.



José Luís assegurou ainda que “tem sido feito um trabalho” de valorização salarial e que, defende, “pode e deve continuar na próxima legislatura”.

Questionado diretamente sobre os protestos no setor, Carneiro preferiu “valoriza o que se consegue” e lembrou, por exemplo, que, quando entrou em funções, “em regra, falava-se de 800 euros de condição remuneratória, agora está-se a falar de 1.100 euros”.