"Não estamos mais moderados, estamos iguais", garante vice-presidente do Chega

Pedro Frazão, deputado e vice-presidente do Chega afasta uma "moderação" do partido nos últimos tempos. Em entrevista à Renascença, no dia em que arranca a VI Convenção Nacional do Chega, o parlamentar assegura que tanto nos Açores como no continente o partido só viabiliza um governo de direita se for integrado no executivo.

Apesar de não saber quantificar quanto custaria atribuir aos agentes da PSP um subsídio semelhante ao da PJ (como têm vindo a reivindicar os polícias), Pedro Frazão acredita que haveria margem para o fazer.

Sobre os problemas da saúde, o braço direito de André Ventura defende aumentos salariais e acredita que o Governo não o faz porque "não quer criar problemas" no resto da função pública.

Tem havido várias convenções nacionais e desta vez volta só a haver um candidato à liderança. Para que servem estes momentos para o partido ?

Não há mais candidatos porque ninguém avançou. De facto, no Chega vivemos ainda tempos fundacionais em que o fundador do partido é o nosso presidente. Há uma grande unanimidade à volta da figura de André Ventura e penso que todos reconhecem que é o maior fenómeno político de Portugal, talvez dos últimos 40 anos. Sendo que vivemos tempos fundacionais e que André Ventura é um político de mão cheia, todos no partido reconhecemos que ele será a melhor pessoa para nos levar até ao Governo da nação.

Mas ao haver momentos de eleição interna tão pouco espaçados entre si, não pode ser difícil para um eventual candidato à liderança preparar terreno?

Isso não é uma responsabilidade nossa, nós não queríamos que assim fosse. O Tribunal Constitucional, de forma parcial e, a nosso ver, um pouco enviesada veio inviabilizar aquela que foi a nossa 5ª Convenção, que foi em Santarém, há precisamente um ano. Portanto, nós, como respeitadores do sistema democrático em que vivemos, estamos a repetir essa eleição.

É uma Convenção que acontece na antecâmara das eleições legislativas. O Chega já demonstrou a sua ambição de ser Governo. Em que é que isso se traduz em percentagem de votos ou número de deputados?

No Governo de Passos Coelho e Paulo Portas, em que o CDS teve pouco mais de 11% nas eleições, conseguiu um vice-primeiro-ministro e quatro ministérios. Com aquilo que é apontado para o Chega, que vai entre os 15 e os 20%- sendo que nós achamos que até podemos ter mais e sermos a força mais votada à direita- ninguém compreenderia que não tivéssemos um impacto nos destinos da nação.

Também dizemos isso porque, advindo da experiência do acordo dos Açores, sabemos que o PSD neste momento não é um partido muito confiável. Tendo essa experiência, sabemos que a única maneira de poder alterar o paradigma nacional é estar nos sítios da decisão e, portanto, é estar no Governo.