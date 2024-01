Pedro Nuno Santos "leva muito a sério" descontentamento de agentes de forças de segurança

O novo secretário-geral do PS refere que "leva muito a sério" o descontentamento dos agentes das forças de segurança, que reclamam melhores salários e condições de trabalho.

Aos jornalistas, Pedro Nuno Santos diz que o compromisso de aumento médio de salários em 20% até 2026 é para manter.

O líder socialista quer dar "um novo impulso" aos polícias e ao guardas da GNR, para que se sintam "respeitados e valorizados".

"Queremos que quem protege os nossos cidadãos se sinta bem e motivado", acrescentou.

A poucos dias da dissolução da Assembleia da República, o novo secretário-geral do PS deixa elogios a Augusto Santos Silva, depois de ter estado reunido com o Presidente do Parlamento.

"Trouxe a esta casa a autoridade necessária. Augusto Santos Silva deixa uma boa memória do que foram estes quatro anos", considera.

Pedro Nuno Santos quis também sublinhar a importância do Parlamento porque garante que é daqui que vai sair a solução para o próximo Governo.