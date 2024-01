Maló de Abreu diz que não foi convidado pelo Chega e prevê derrota do PSD

O deputado Maló de Abreu diz que estão a tentar “enlamear” o seu nome, após anunciar a saída do PSD, e garante que não recebeu nenhum convite do Chega para integrar as listas de candidatos às eleições legislativas de 10 de março.



Questionado pelos jornalistas no Parlamento, Maló de Abreu diz que está a ser feita uma limpeza nas listas de deputados do PSD e desmente que nas próximas eleições integre as listas do Chega à Assembleia da República.

"Não, não. Acho absolutamente estranha essa notícia. Percebo que tentem enlamear a minha posição de coragem, é uma posição de quem discorda absolutamente da estratégia do partido, de quem está há mais de 40 anos como militante do partido, que discorda absolutamente da forma como estão a ser constituídas as listas, esta tentativa de enlamear a minha decisão é a prova de que eu fiz bem em sair do partido onde estava”, declarou o deputado.

Questionado se a notícia de que poderia mudar-se para o Chega partiu do PSD, Maló de Abreu responde afirmativamente: “Claro. A forma de enlamear o meu nome só pode partir do próprio partido”.

“O Chega não me fez nenhum convite, nenhum partido me fez nenhum convite", afirmou.

Em declarações aos jornalistas, Maló de Abreu disse ainda ter a certeza que o PSD vai perder as eleições, “porque tem uma péssima estratégia, está a entrar por caminho populista, não tem um projeto a sério para o país”.