Global Media Group. Caso já chegou à Comissão Europeia

O caso da Global Media Group já chegou à Comissão Europeia.

O deputado Rui Tavares, do Livre, e um eurodeputado alemão dos Verdes escreveram uma carta à comissária europeia, Věra Jourová, que tutela o pluralismo de imprensa.

"Esta carta chama a atenção para o que se está a passar na Global Media, para o risco que representa para o pluralismo da nossa imprensa perdermos dois dos nossos quatro diários, três dos nossos jornais mais antigos, uma rádio jornalística com a importância da TSF", explica Rui Tavares.

Para além disso, a missiva também foi usada para saber "qual é que é a situação da implementação de respeito pelas diretivas europeias sobre este tipo de companhias e de fundos", pedindo, para tal à Comissão Europeia para que abra "um inquérito sobre este tema". O objetivo é "trazer a dimensão europeia para este caso", até porque "um risco deste tamanho", considera, "é um risco também para a União Europeia".

Os trabalhadores da Global Media estiveram na quarta-feira em greve para exigir o pagamento do salário de dezembro e do subsídio de Natal e após a Comissão Executiva do GMG, liderada por José Paulo Fafe, ter anunciado que iria negociar com caráter de urgência rescisões com 150 a 200 trabalhadores e avançar com uma reestruturação que disse ser necessária para evitar "a mais do que previsível falência do grupo".