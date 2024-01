Ministro da Cultura é contra apoio específico à Global Media para não "desvirtuar funcionamento do mercado"

O ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, está contra um apoio específico ao Global Media Group que integra o JN, TSF, DN e O Jogo para não desvirtuar o funcionamento do mercado.

Pedro Adão e Silva está a ser ouvido no parlamento, no dia de greve dos trabalhadores do GMG,. Em resposta à deputada do PCP Paula Santos, o ministro da Cultura defendeu que o Estado deve dar apoios de forma transversal.

"Na minha opinião, o Estado tem de ter apoios transversais à comunicação social e não apoios específicos e desenhados para este caso em particular”, disse Adão e Silva.

“Ia desvirtuar o funcionamento do mercado, porque estaríamos a premiar os infratores, se fôssemos acudir a um grupo que tem problemas em cada momento de forma específica, estaríamos manifestamente a prejudicar todos os outros grupos que respeitam as regras concorrenciais e isso corresponderia ao enviesamento do funcionamento do mercado e seria muito pernicioso”, argumentou o ministro da Cultura.

Sobre as medidas transversais e as medidas que o governo pensou para responder às dificuldades da comunicação social, o ministro apontou as medidas que foram tomadas durante a pandemia.

"Há uma aprendizagem a fazer, geraram-se polémicas, por isso é que considero que os instrumentos transversais, sem requisitos de acesso e sem métricas, soam mais eficazes e eficientes" concluiu Pedro Adão e Silva.