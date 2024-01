Deputado diz que se o PSD for Governo vai revogar despacho sobre emigrantes no SNS

O deputado social-democrata Miguel Santos afirmou esta quarta-feira que uma das primeiras medidas do PSD, se for Governo, será revogar o despacho sobre as regras de registo do cidadão no SNS, que classifica os emigrantes portugueses como "inativos".

Miguel Santos falava na Comissão Parlamentar de Saúde, onde está a ser ouvido esta quarta-feira o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, a requerimento do PSD, "sobre o pagamento dos serviços médicos prestados pelo SNS por parte dos portugueses que vivem fora de Portugal".

A ida de Manuel Pizarro ao Parlamento deve-se ainda a um outro requerimento do Chega "para prestar esclarecimentos sobre as alterações às regras do Registo Nacional de Utentes (RNU)".

Em causa está a aplicação de um despacho (n.º 1668/2023) que "define as regras de organização e os mecanismos de gestão referentes ao Registo Nacional de Utentes (RNU), assim como as regras de registo do cidadão no SNS e de inscrição nos cuidados de saúde primários".

As novas regras determinam que os portugueses com residência fiscal no estrangeiro terão o seu registo "inativo", mesmo os frequentadores dos serviços. .

Além de deixarem de ter médico de família, no caso de o terem, estes utentes terão de suportar o custo do atendimento: "Sobre o registo inativo, com exceção das situações de óbito, aplica-se a condição de encargo assumido pelo cidadão", lê-se no despacho.