Linha de alta velocidade. Parlamento aprova lançamento do concurso da concessão

Depois de cerca de dois meses de debate público, o Governo acabou por contar com o apoio dos partidos no Parlamento para avançar com o concurso da linha de alta velocidade entre Porto e Lisboa. O debate, na tarde desta terça-feira, ficou marcado pelas críticas ao executivo de António Costa, por demorar a avançar com o projeto.

A Assembleia da República debateu e aprovou, esta tarde, um projeto de resolução do Partido Socialista, que recomenda o lançamento do concurso para a concessão do primeiro troço da linha de alta velocidade. O projeto de resolução do PS, aprovado sem votos contra e com a abstenção do Chega, arrastou iniciativas do PCP, PAN e LIVRE.

O debate forçou o PSD a tomar uma posição sobre a alta velocidade ferroviária e a abertura do concurso para o TGV. Contudo, o deputado Paulo Rios de Oliveira explicou que o voto a favor foi em nome do país.

“Votaremos a favor de Portugal e não a favor do PS, porque desconhecemos e não acompanhamos aquilo que nem sequer sabemos que são peças técnicas, concurso, modelo de financiamento”, declarou o social-democrata.