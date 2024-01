PSD. "O discurso do PS é o discurso de um país que não existe"

Nas reações ao discurso do novo líder do PS, Miguel Pinto Luz, vice-presidente do PSD, diz que o país de Pedro Nuno Santos não existe e que os governos do PS falharam.

"O discurso do PS é o discurso de um país que não existe. Lá fora, os portugueses não se identificam com este país e, acima de tudo, é hoje, aqui, a assunção de Pedro Nuno Santos que oito anos falharam e de que precisa de fazer mais. E, por isso mesmo, os portugueses serão chamados no dia 10 de março a escolher um novo Governo e será, com certeza, um Governo do PSD que liderará os destinos do país para um novo desenvolvimento económico e social", diz Miguel Pinto Luz.

No discurso, Pedro Nuno Santos apontou criticas ao PSD que é um pesadelo a decidir e falou do novo aeroporto de Lisboa e do TGV. Miguel Pinto Luz respondeu e garantiu que Pedro Nuno Santos foi incapaz de tomar uma decisão.

"É curioso como o ministro das Infraestruturas Pedro Nuno Santos teve oito anos para decidir candidaturas falhadas - em termos de candidaturas europeias - do TGV. Foi incapaz de decidir em nenhum destes dossiês essenciais e socorre-se do PSD para tomar decisões. Pois posso-vos dizer que, brevemente, o PSD também irá acudir o país e dar respostas aos portugueses, que não tiveram nos últimos oito anos", assegura.