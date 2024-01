Pedro Nuno Santos quer salário mínimo de pelo menos mil euros em 2028

"Neste âmbito, também deveremos r ever o acordo de rendimentos recentemente negociado em concertação social , de modo a que ao aumento do salário mínimo possa estar associado o aumento dos salários médios", acrescentou.

"O governo atual havia definido como meta o aumento do salário mínimo nacional dos atuais 820 para 900 euros até 2026. Nós propomos que, no final da próxima legislatura, em 2028, o salário mínimo atinja, pelo menos, os 1000 euros ", disse aos congressistas.

O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, anunciou no discurso de encerramento do 24º Congresso socialista, que termina este domingo na FIL em Lisboa, que quer que o salário mínimo seja de pelo menos mil euros em 2028.

Para isso, "será fundamental a criação de uma carreira de medicina dentária no SNS". "Queremos que a saúde oral dos portugueses passe a ser uma preocupação do nosso Serviço Nacional de Saúde", afiançou.

E concretizou a medida, afirmando que quando a inflação for igual ou inferior a 2%, a atualização das rendas continua a ser como ocorre hoje. Mas quando a inflação é superior a 2%, "a atualização das rendas terá de ter em linha de conta a capacidade das pessoas as pagarem, capacidade essa que é medida pela evolução dos salários".

Quando o tema foi a linha de alta velocidade e a localização do aeroporto, Pedro Nuno ironizou com a indecisão do PSD. “Curiosamente”, diz, “a direita transformou a principal função de um político - tomar decisões - numa coisa negativa, errada, indesejada”. Uma crítica que levantou os delegados socialistas numa onda de aplausos.

Quis também deixar uma marca de água no discurso e que promete ser um das linhas de divisão com Montenegro. Pedro Nuno assume-se como alguém que faz em contraponto com o adversário que tem medo de decidir.

Aos professores, ficou uma promessa de aumentar “os salários de entrada na carreira docente”, de mão dada com um “maior equilíbrio à carreira, reduzindo as diferenças entre os primeiros e os últimos escalões”.

Um pouco antes, enquanto desfilava o Portugal que quer, o secretário-geral do PS sublinhou quais os desejos para este setor. “Um país que se organiza de forma a garantir cuidados de saúde a quem necessita deles em condições de tempo e qualidade compatíveis com um país desenvolvido. Onde os profissionais de saúde se sentem respeitados e motivados para se dedicarem à comunidade através do Serviço Nacional de Saúde”, identificou.

" Concentrar a maior parte dos apoios nestas áreas , na investigação nestas áreas, nos centros de transferência de conhecimento destas áreas, no desenvolvimento de produtos e tecnologias destas áreas e nas empresas com projetos que se insiram nestas áreas estratégicas", detalhou.

E é essa visão do mundo que Pedro Nuno diz o separar da direita: "É também esta visão que nos separa da atual direita, que, ao defender o lema individualista do “cada um por si” organiza o mundo em função de uma competição geradora de poucos vencedores e muitos vencidos".

Atirando à coligação PSD-CDS, Pedro Nuno ataca “o último governo das direitas”, que “disse a professores para emigrar”. E promete aumentar os salários de entrada na carreira docente, assim como dar “maior equilíbrio à carreira, reduzindo as diferenças entre os primeiros e os últimos escalões”.

A sessão de encerramento contou com representantes do PSD e CDS - num dia em que assinam o acordo de coligação -, assim como da Iniciativa Liberal, do Bloco de Esquerda, do PCP, do PAN, do Livre e do Partido Ecologista "Os Verdes". O Chega não foi convidado.



"É também esta visão que nos separa da atual direita, que, ao defender o lema individualista do “cada um por si” organiza o mundo em função de uma competição geradora de poucos vencedores e muitos vencidos"

O novo líder do PS também falou no sábado, aproveitando o primeiro discurso político para “malhar na direita” e atacar o “vazio” de Luís Montenegro. O tom dos congressistas tem sido desafiador: o partido foi derrubado do Governo e da maioria absoluta na Assembleia da República mas, como disse António Costa, “só o PS fará melhor que o PS”.

Da demissão à liderança

Agora líder dos socialistas, Pedro Nuno Santos demitiu-se do Governo no final de dezembro de 2022, pressionado pelo escândalo da indemnização de 500 mil euros a Alexandra Reis – administradora da TAP que, depois de sair da companhia aérea, era secretária de Estado do Tesouro. Era ministro das Infraestruturas e da Habitação desde 2019.