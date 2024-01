O Congresso do PS em 12 frases

Ataques à direita, remoques ao Presidente da República e avisos para Pedro Nuno Santos. Em 12 frases, a Renascença resume o 24.º Congresso Nacional do PS, que este domingo terminou na FIL, em Lisboa, destacando as intervenções dos principais protagonistas.

“Não posso deixar de dizer que não estou tranquilo quando vemos a notícia de que alguém, um membro do Governo mas principalmente um cidadão, esteve quatro anos a ser escutado. Se for verdade é grave, se for legítimo é grave, se for ilegítimo é grave. É sempre grave quando vemos pôr em risco os fundamentos da liberdade da democracia e do Estado de Direito”.

Francisco Assis