Esquerda fala de uma "linha de continuidade" do PS "que não responde aos problemas" do país

Os partidos de esquerda reagiram, este domingo, ao discurso de Pedro Nuno Santos, no encerramento do 24.º Congresso do Partido Socialista (PS), referindo que o partido mostra uma "linha de continuidade que não responde aos problemas" do país.

Em declarações aos jornalistas na Feira Internacional de Lisboa (FIL), Ricardo Costa, da Comissão Política do Comité Central do Partido Comunista, diz ser necessário "alternativa política que responda à questão dos salários, do aumento das pensões, do combate ao aumento do custo de vida, às questões da habitação e da defesa do Serviço Nacional de Saúde".

"Vimos alguém a falar como se tivesse acabado de chegar ao poder", referiu.



Sobre a proposta anunciada por Pedro Nuno sobre o aumento do salário mínimo nacional para mil euros em 2028, Ricardo Costa defende que é uma "questão primordial", mas não entende a razão pela qual será só daqui a quatro anos.

"Aquilo que consideramos é que era fundamental [para] já, é uma questão de importância para a vida de quem trabalha, é a valorização do seu trabalho", diz.