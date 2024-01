🔴 Em direto. Pedro Nuno Santos quer salário mínimo de pelo menos mil euros em 2028.

O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, no discurso de encerramento do 24º Congresso socialista, que termina este domingo na FIL em Lisboa, disse que não quer "um país na média europeia". "Ambicionamos um país no topo", afirmou.

Enquanto desfila o país que quer, o secretário-geral do PS diz o que deseja no setor da saúde. "Um país que se organiza de forma a garantir cuidados de saúde a quem necessita deles em condições de tempo e qualidade compatíveis com um país desenvolvido. Onde os profissionais de saúde se sentem respeitados e motivados para se dedicarem à comunidade através do Serviço Nacional de Saúde. "

Ciente dos problemas da habitação, Pedro Nuno Santos não quer um país onde esta é “um bem de luxo”, mas um “onde a comunidade consegue construir um parque público que dê resposta às necessidades não só da população desfavorecida, mas também da classe média”.



Pedro Nuno usa um dos motes de António Costa - “governar é escolher” - para assegurar que só é possível “transformar a economia com mais dinheiro para menos setores”.

“A base é o que temos, o destino é a alteração do perfil de especialização da economia portuguesa. Sem isso, não haverá maior e melhor criação de riqueza, empregos bem remunerados e serviços públicos robustos”, sublinhou.

Antes Pedro Nuno declarou que o capítulo de António Costa "está prestes a ser encerrado, é a nossa vez de iniciar uma nova etapa”.

Para o candidato a primeiro-ministro, “a democracia e o Estado Social são as maiores construções coletivas que fomos capazes de erguer”, e devem ser vistas como “conquistas irreversíveis”.

Contudo, “não são”. “Nada o é. Os exemplos de movimentos antidemocráticos são visíveis em todo o mundo e já chegaram à Europa”, avisou.

Pedro Nuno Santos considera que “o primeiro passo para compreender o mundo é aceitar, com humildade, que, enquanto seres humanos, vivemos em interdependência; que, desligados dos outros, somos mais vulneráveis, e que precisamos dos outros para agir”.

É isso, diz, que faz as pessoas aprender “a cooperar, a fazer coisas em conjunto”, e é o significado da expressão “a união faz a força”: “é através da união, da cooperação, que os fracos se tornam fortes”.

E é essa visão do mundo que Pedro Nuno diz o separar da direita: "É também esta visão que nos separa da atual direita, que, ao defender o lema individualista do “cada um por si” organiza o mundo em função de uma competição geradora de poucos vencedores e muitos vencidos".



O secretário-geral socialista já começou o último discurso do 24.º Congresso Nacional do PS, que decorre desde sexta-feira na FIL, em Lisboa.

A sessão de encerramento conta com representantes do PSD e CDS - num dia em que assinam o acordo de coligação -, assim como da Iniciativa Liberal, do Bloco de Esquerda, do PCP, do PAN, do Livre e do Partido Ecologista "Os Verdes". O Chega não foi convidado.

O novo líder do PS também falou no sábado, aproveitando o primeiro discurso político para “malhar na direita” e atacar o “vazio” de Luís Montenegro. O tom dos congressistas tem sido desafiador: o partido foi derrubado do Governo e da maioria absoluta na Assembleia da República mas, como disse António Costa, “só o PS fará melhor que o PS”.

Da demissão à liderança

Agora líder dos socialistas, Pedro Nuno Santos demitiu-se do Governo no final de dezembro de 2022, pressionado pelo escândalo da indemnização de 500 mil euros a Alexandra Reis – administradora da TAP que, depois de sair da companhia aérea, era secretária de Estado do Tesouro. Era ministro das Infraestruturas e da Habitação desde 2019.

Depois de meses de silêncio - interrompidos apenas pela comissão parlamentar de inquérito à TAP -, Pedro Nuno lançou-se no comentário político televisivo em outubro de 2023.

Pouco depois, a crise política provocada pela demissão de António Costa - consequência da “Operação Influencer”, em que o ainda primeiro-ministro é investigado por suspeita de “desbloquear processos” relacionados com o data center de Sines – precipitou a candidatura a secretário-geral do PS.

Pedro Nuno Santos venceu as eleições diretas de 15 e 16 de dezembro com 61% dos votos. José Luís Carneiro, o principal concorrente nas eleições internas, teve 37%, enquanto Daniel Adrião apenas contou com 1% dos votos.