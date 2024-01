CDS fala em "geringonça mais perigosa e extremada". IL sublinha o que ficou ausente do discurso de PNS

Além dos partidos da esquerda, também a Iniciativa Liberal e o CDS reagiram às propostas do Partido Socialista, apresentadas este domingo por Pedro Nuno Santos, no discurso final do 24.º Congresso Nacional do PS.

O líder parlamentar da Iniciativa Liberal (IL), Rodrigo Saraiva, considerou que em grande parte do discurso de Pedro Nuno Santos pareceu que o antigo governante "não tinha qualquer responsabilidade na situação do país".

"Mas os portugueses sabem que Pedro Nuno Santos foi governante nos últimos oito anos e tem muita responsabilidade. E o mais importante desta intervenção final de Pedro Nuno Santos é o que não foi dito", salientou o liberal, apontando que não foi abordada uma "verdadeira baixa fiscal" do IRS ou IRC, uma resposta ao estado atual do SNS ou uma palavra sobre Defesa e segurança no contexto internacional atual.

"É necessário fazer reformas sérias e o PS não faz porque é um partido imobilista. Dia 10 de março abre-se uma nova janela de oportunidade. Os portugueses têm que ter esperança que é preciso algo diferente", apelou.