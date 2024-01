André Ventura anuncia recandidatura à liderança do Chega

O líder do partido, com cinco anos de existência, acredita que o "caminho nunca será fácil com dois partidos que se acoplaram ao sistema de Estado e aos seus lugares e daí não querem sair", referindo-se ao Partido Socialista e o Partido Social Democrata.

Ventura assume que se candidata ao Chega com um objetivo “ambicioso, difícil, mas claro”: vencer as eleições legislativas do dia 10 de março, mesmo "sabendo que é um caminho difícil" e que "quebrar a bipolarização do sistema português de há 50 anos é uma tarefa de difícil realização”.

André Ventura defendeu que "o país não pode ficar refém" da discussão "interminavelmente se há coligações, alianças e se uns por capricho não querem fazer alianças com A, B ou C", carregando no botão da "mudança" que o "país precisa".

"Quem não está disposta a fazê-la não devia estar nesta corrida eleitoral”, disse.



O líder do Chega acredita que "só vencendo as eleições, ainda para mais no cenário fragmentado em que se encontra a direita portuguesa" é que "pode levar a cabo as mudanças" que quer fazer.



No discurso, admitiu que a sua nova candidatura pretende “criar uma maioria de direita no espectro parlamentar ao longo dos próximos anos”, quebrando “o permanente sequestro do Partido Socialista e pela esquerda portuguesa das instituições".

André Ventura propôs ainda uma reforma à justiça portuguesa, lembrando que o 24.º Congresso do PS, que terminou este domingo, mostra o porquê de ser "tão importante que a reforma da justiça seja feita e a justiça protegida".

Já sobre as últimas eleições autárquicas, lembra a "surpresa" que foi o partido ter conseguido eleger vários vereadores e autarcas pelo país, desejando uma “implementação forte" do Chega em Portugal.

Ventura notou ainda a ambição "de uma grande vitória nas eleições europeias de 2024", anunciando um "um candidato às presidencial próprio nas eleições que levarão à sucessão de Marcelo Rebelo de Sousa".

"Os portugueses precisam de estabilidade, frontalidade, honestidade e transparência", referiu. "Estamos prontos para os desafios".