Pizarro ataca: “Críticas ao SNS visam abater o SNS”

O ministro da Saúde atacou, na noite deste sábado, as críticas da direita ao estado do Serviço Nacional de Saúde, assegurando que o objetivo é “abater o SNS”. Durante quatro minutos monotemáticos, Manuel Pizarro exaltou os números do SNS e o trabalho dos profissionais de saúde, e garantiu que votar no PS é a “única garantia” que o SNS vai “continuar a existir”.

Com meses de notícias negativas sobre o SNS – pelos constrangimentos provocados pela greve dos médicos às horas extraordinárias acima das 150 anuais, e com notícias de longas horas de espera nas urgências a abrir o ano de 2024 –, o médico, especialista em medicina interna, escolheu defender o Serviço Nacional de Saúde da direita que o quer “combater”.

“Nós não escondemos, não diminuímos e não desvalorizamos as dificuldades do Serviço Nacional de Saúde. Mas nós não alimentamos uma campanha de maledicência continuada” contra o SNS, que definiu como “um dos pilares essenciais do Estado Social”.