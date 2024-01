Pedro Silva Pereira na Comissão Política do PS

Pedro Silva Pereira irá integrar a Comissão Política do PS por indicação de Pedro Nuno Santos, sabe a Renascença. O eurodeputado socialista vai, assim, manter-se neste órgão de direção do partido.

O vice-presidente do Parlamento Europeu já fazia parte da Comissão Política de António Costa. A eleição para este órgão irá acontecer após o Congresso que está a decorrer na Feira Internacional de Lisboa (FIL), na primeira reunião da Comissão Nacional, ainda sem data marcada.

No discurso que fez esta noite no 24.º Congresso Nacional do PS, o dirigente socialista assegurou que Portugal “vive hoje uma crise política que os portugueses não queriam, e que põe em causa a estabilidade” desejada.