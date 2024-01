Pedro Nuno "malha" na direita e fala de "vazio" e "projeto de transformação radical"

Num cenário apoteótico de entronização do novo líder, Pedro Nuno Santos, no final do discurso passeou por todo o palco agradecendo aos congressistas em êxtase. Uma imagem que poderia ser vista num concerto de uma qualquer estrela rock. Numa nota de aviso à navegação socialista, quis dizer que "o capítulo de Costa encerra-se agora".

O novo secretário-geral do PS , Pedro Nuno Santos, usou o primeiro discurso político no 24º Congresso do PS, que se realiza até domingo em Lisboa, para "malhar" na direita . Não deixou ninguém de fora. Se o PSD é um "vazio", a Iniciativa Liberal é uma "agência de marketing" e tem "um projeto de transformação radical" e o Chega "já defendeu tudo o seu contrário"

"Já defendeu o fim da escola pública, da segurança social e do SNS - propostas irresponsáveis que, entretanto, apressou-se a omitir do seu programa. Mas o seu manifesto ainda defende, por exemplo, e cito: “O Chega irá reduzir drasticamente o Estado, colocando-o dentro dos estreitos limites que o liberalismo clássico desde sempre lhe traçou", afirançou.

E Pedro Nuno diz que a política tem horror ao vazio, e aproveitou para fazer com este argumento ponte para criticar os outros dois partidos de direita: Chega e Iniciativa Liberal. O líder do PS diz que são filhos das políticas de austeridade de Passos Coelho.

O novo líder também não deixou de falar do passado e do legado de António Costa. "É por tudo isto que quero dirigir uma palavra, mais do que justificada, de solidariedade e de reconhecimento ao nosso camarada António Costa, por tudo o que fez pelo nosso país, por tudo o que proporcionou aos portugueses", concretizou.

O novo secretário-geral define os oito anos de governação socialista como anos de “mudanças estruturais que não se concretizam em meia dúzia de meses” e “não produzem resultados profundos, claros e duradouros antes de um horizonte mais alargado de meia dúzia de anos”.

Essas reformas que reclama foram “silenciosas” não só por serem “fruto de consenso”, mas porque “correspondiam às aspirações da generalidade dos cidadãos”.

Para Pedro Nuno, “a esmagadora maioria dos portugueses lá em casa e que não fala na televisão sabe que o essencial é introduzir essas mudanças e ser persistente”, perseguindo os objetivos “sem hesitar, sem vacilar, sem desistir”. Mais: “sem governar à vista, ao sabor da corrente, a pensar apenas no hoje esquecendo sempre o amanhã”, uma característica que cola à direita.

De seguida, em mais um remoque à direita, e depois de desfilar aquilo que considera serem êxitos seus na ferrovia, lançou uma pergunta: "Sabem porque não nos queixávamos, durante os governos do PSD/CDS, dos atrasos nas obras, camaradas?"

E respondeu: "Era porque não havia obras, antes encerravam-se linhas e desistia-se da ferrovia. Parar, recuar, desfazer é e será sempre muito mais fácil do que decidir, avançar, construir. Aqui está a grande linha entre nós e eles: entre os que decidem, que fazem, que investem no progresso do país e aqueles que nunca passarão de antigos e ultrapassados “velhos do Restelo”", ilustra.

Pedro Nuno Santos demitiu-se do Governo no final de dezembro de 2022, pressionado pelo escândalo da indemnização de 500 mil euros a Alexandra Reis – administradora da TAP que, depois de sair da companhia aérea, era secretária de Estado do Tesouro.

Agora líder dos socialistas, Pedro Nuno venceu as eleições diretas de 15 e 16 de dezembro com 61% dos votos. José Luís Carneiro, o principal concorrente nas eleições internas, teve 37%, enquanto Daniel Adrião apenas contou com 1% dos votos.